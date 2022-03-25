Google приостановила работу над подключением карт "Мир" к Google Pay

Американская компания Google приостановила работу над подключением карт российской платежной системы "Мир" к своему цифровому кошельку Google Pay. Об этом в пятницу сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

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По его информации, компания Google рассматривала возможность позволить держателям карт "Мир" пользоваться ими в рамках Google Pay, однако эти планы больше не обсуждаются.