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59 минут назад

Медведев: "Северный поток — 2" может иметь хорошее будущее, если партнеры РФ включат голову

Газета.RuГазета.Ru

Проект газопровода «Северный поток — 2» может иметь хорошее будущее, если зарубежные партнеры России «включат голову». Такое мнение выразил в интервью РИА «Новости» заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев порассуждал о будущем "Северного потока-2"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик подчеркнул, что есть общеэкономические законы, которые нельзя игнорировать, средства в проект вложены, он полезный и рентабельный и выгодный для всех участников.

По словам Медведева, партнерам России необходимо вспомнить, что у них есть налогоплательщики, избиратели и целый ряд социальных задач, которые необходимо решать.

«Не просто вредить России, а решать важнейшие для своих экономик задачи. Стараться помогать своему населению. Следить за тем, чтобы счета, которые получают налогоплательщики, были удобоваримыми», — сказал зампред Совбеза.

Он добавил, что еще некоторое время назад в европейских странах цена $400-500 за газ казалась избыточной, сегодня же цены значительно выше.

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«Поэтому я в этом вопросе сдержанный оптимист», — подытожил Медведев.

Германия после начала специальной военной операции на Украине приостановила сертификацию «Северного потока — 2», которая нужна для начала работы трубопровода.

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