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43 минуты назад

В двух популярных магазинах снизили цены из-за укрепления рубля

МослентаМослента

Из-за укрепления рубля два популярных магазина снизили цены. Изменения коснулись ЦУМа и сети по продаже электроники «Ситилинк».

В двух магазинах снизили цены из-за укрепления рубля
Фото: ТАССТАСС

В пятницу, 25 марта, ЦУМ разослал сообщения клиентам об изменении ценовой политики. «Цены снижаются на 20 процентов в связи с укреплением рубля. Приятного шоппинга!» — опубликовал текст рассылки телеканал РЕН ТВ.

В «Ситилинке» сообщили, что понизили стоимость некоторых моделей ноутбуков.

«Ситуация с курсом валюты стабилизировалась, и мы пересчитали цены. Сейчас можно найти более 2000 моделей ноутбуков по сниженным ценам, цены снизились до 20 процентов», — процитировали пресс-службу сети в РИА Новости.

В среду, 23 марта, курс доллара опустился ниже 100 рублей в первый раз с начала месяца. Курс евро упал ниже этого порога в субботу, 26 марта, впервые за текущий месяц.

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