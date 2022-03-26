В двух магазинах снизили цены из-за укрепления рубля

В пятницу, 25 марта, ЦУМ разослал сообщения клиентам об изменении ценовой политики. «Цены снижаются на 20 процентов в связи с укреплением рубля. Приятного шоппинга!» — опубликовал текст рассылки телеканал РЕН ТВ .

«Ситуация с курсом валюты стабилизировалась, и мы пересчитали цены. Сейчас можно найти более 2000 моделей ноутбуков по сниженным ценам, цены снизились до 20 процентов», — процитировали пресс-службу сети в РИА Новости.

В среду, 23 марта, курс доллара опустился ниже 100 рублей в первый раз с начала месяца. Курс евро упал ниже этого порога в субботу, 26 марта, впервые за текущий месяц.