Российско-турецкую АЭС пообещали построить в срок

Первая в Турции атомная электростанция (АЭС) «Аккую», строительство которой ведется российской госкорпорацией «Росатом», будет введена в эксплуатацию в намеченный срок. Об этом сообщил заместитель генерального директора АО «Аккую нуклеар» Сергей Буцких. Его цитирует ТАСС.

Он подтвердил, что в настоящее время продолжается строительство машинного зала первого энергоблока, и подготовка к монтажу корпуса ядерного реактора на втором энергоблоке. Кроме того, заложен фундамент третьего энергоблока и проведена разработка котлована на четвертом энергоблоке — там уже готовятся к заливке бетоном фундамента.

«Мы обязательно выполним поставленные задачи в намеченный срок и введем электростанцию в эксплуатацию», — заверил Буцких.