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1 час назад

"Ашан" продолжит работу в России

ТАССТАСС

Генеральный директор французской компании Auchan Ив Клод заявил, что компания продолжает работать в России, так как она действует в интересах гражданского населения. Так гендиректор в опубликованном в воскресенье интервью газете Le Journal du Dimanche прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к французским компаниям уйти из РФ

"Ашан" продолжит работу в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Бесполезно натравливать людей друг на друга. Самое главное для нас - сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии, продолжать кормить население этих двух стран. У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения", - заявил Клод.

Компании,Владимир Зеленский,Ашан,
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