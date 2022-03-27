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25 минут назад

«Ашан» отказался от поддержки антироссийских санкций

Елена Прошина

Крупнейший продуктовый ритейлер «Ашан» не собирается присоединяться к ограничительным мерам в отношении России, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на генерального директора компании Ива Клода.

«Ашан» отказался от поддержки антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, магазины продолжат свою работу в РФ.

«Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии — продолжать кормить население этих двух стран [России и Украины]. У нас никогда не было другой цели», — заявил Клон.

Так он прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к «Ашану» уйти с российского рынка.

Как отметил глава компании, он считает бесполезными все попытки натравливать людей двух стран друг на друга. Клод подчеркнул, что компания пришла на российский рынок 20 лет назад и на данный момент в ней работают около 30 тысяч россиян.

Прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины являются главными условиями снятия ограничительных мер в отношении России, сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«Санкции должны быть сняты только с полным прекращением огня и выводом войск», — заявила она.

Также отмечается, что от России будет затребовано обязательство о том, что в будущем агрессии не будет.

Компании,Владимир Зеленский,Ашан,
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