Сербские банки предупредили о возможных сложностях с российскими средствами

Помощник директора Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) палаты Сербии Боян Станич заявил, что банки его страны в настоящее время проводят средства по сделкам с российскими партнерами, но при этом возникают сложности и даже отказы. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Пока банки, чьи компании-клиенты работают с партнерами из РФ, подтверждают проведение средств, но возможны затруднения, замедления или даже отказы отдельных транзакций», - рассказал Боян Станич.

Он подчеркнул, что не было проблем с теми банками, которых пока не исключили из системы SWIFT.

«Не было отмечено значительных проблем с оплатой, проводимой через банки, которые не исключены из системы SWIFT. Российские компании с трудом обеспечивают наличие евро, что создает дополнительные сложности. Транзакции в рублях проходят в меньшем объеме и осложнены волатильностью российской валюты», - сказал Станич.