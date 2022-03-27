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1 час назад

Сербские банки предупредили о возможных сложностях с российскими средствами

Илья Родин

Помощник директора Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) палаты Сербии Боян Станич заявил, что банки его страны в настоящее время проводят средства по сделкам с российскими партнерами, но при этом возникают сложности и даже отказы. Об этом пишет РИА «Новости».

Сербские банки предупредили о возможных сложностях с российскими средствами
Фото: ReutersReuters

«Пока банки, чьи компании-клиенты работают с партнерами из РФ, подтверждают проведение средств, но возможны затруднения, замедления или даже отказы отдельных транзакций», - рассказал Боян Станич.

Он подчеркнул, что не было проблем с теми банками, которых пока не исключили из системы SWIFT.

Возникла угроза приостановки поставок товаров из Сербии в Россию

«Не было отмечено значительных проблем с оплатой, проводимой через банки, которые не исключены из системы SWIFT. Российские компании с трудом обеспечивают наличие евро, что создает дополнительные сложности. Транзакции в рублях проходят в меньшем объеме и осложнены волатильностью российской валюты», - сказал Станич.

Турецкий аналитик Мехмет Али Гюллер сообщил ранее, что в ближайшем будущем на смену однополярной системы мировой экономики, выстроенной вокруг США, снова придет многополярная.

Компании,Торгово-промышленная палата,
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