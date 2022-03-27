В "Газпроме" рассказали о ситуации с транзитом газа через Украину

Пресс-служба компании «Газпром» сообщила, что поставки голубого топлива для транзита через Украину осуществляются в штатном режиме. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,6 миллиона кубометров на 27 марта», - отметили в пресс-службе.

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби рассказал ранее на конференции в Дохе, что технически заменить российский газ на европейском рынке возможно, но на это потребуется несколько лет.

«Заменить российский газ в Евросоюзе быстро за один день не получится, на это требуется время, где-то пять-семь лет», - считает он.