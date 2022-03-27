В "Газпроме" рассказали о ситуации с транзитом газа через Украину

Пресс-служба компании «Газпром» сообщила, что поставки голубого топлива для транзита через Украину осуществляются в штатном режиме. Об этом пишет РИА «Новости».
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,6 миллиона кубометров на 27 марта», - отметили в пресс-службе.
Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби рассказал ранее на конференции в Дохе, что технически заменить российский газ на европейском рынке возможно, но на это потребуется несколько лет.
«Заменить российский газ в Евросоюзе быстро за один день не получится, на это требуется время, где-то пять-семь лет», - считает он.
Он подчеркнул, что власти Катара с пониманием относятся к просьбам западных партнеров об увеличении поставок в Европейский союз. Но в настоящее время возможности страны ограничены как техническими факторами, так и экономическими.