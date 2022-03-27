«Ашан» объяснил отказ уходить из России

Гендиректор Auchan France Ив Клод: «Ашан» не покинет Россию, несмотря на призыв Зеленского
Генеральный директор компании Auchan France Ив Клод интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche рассказал, что сеть его гипермаркетов продолжит работу в России. Об этом пишет РИА «Новости».
Ив Клод отметил, что основной целью компании является принцип пользы, а высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что отказавшиеся уйти из России французские предприятия якобы спонсируют военную спецоперацию, несправедливы.
«Бесполезно натравливать людей друг на друга. Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии — продолжать кормить население обеих стран (России и Украины — Прим. ред.). У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», - сообщил предприниматель.
Он заметил также, что «Ашан» не может бросить десятки тысяч своих сотрудников.
«В России, где бренд присутствует уже 20 лет, у нас работает около 30 тысяч сотрудников. Мы выступаем в качестве дискаунтера и верим, что внесем вклад во времена высокой инфляции, чтобы защитить покупательную способность жителей. Если "Ашан" уйдет, мы лишим работы 30 тысяч человек, 40% из которых — сотрудники и акционеры», - заявил Ив Клод.
Отмечается, что ранее группа Adeo, в которую входит сеть гипермаркетов Leroy Merlin, также категорически отказалась покинуть российский рынок, несмотря на призывы европейских лидеров.