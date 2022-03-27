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1 час назад

Чехия заморозила имущество российских бизнесменов на десятки миллионов долларов

Илья Родин

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Прага заморозила имущество российских бизнесменов, связанных с Кремлем. Он отметил, что общая стоимость недвижимости составляет сотни миллионов крон (десятки миллионов долларов). Об этом пишет РИА «Новости».

Чехия заморозила имущество россиян на десятки миллионов долларов
Фото: ReutersReuters

«В связи с военными действиями на Украине в последние недели в Чехии в качестве санкций было заморожено имущество тех российских бизнесменов, которые связаны с властями РФ, на сотни миллионов крон, и данный процесс будет продолжен», - сказал чешский политик.

Премьер-министр уточнил, что многие российские бизнесмены приобрели доли в компаниях с большим количеством владельцев. Поэтому Праге придется внести необходимые изменения в законы страны.

Ранее сообщалось, что власти Соединенного Королевства спустя сутки после введения отменили часть санкций против российского миллиардера Олега Тинькова и главы компании Millhouse Евгения Швидлера, являющегося партнером бизнесмена Романа Абрамовича.

В частности, британское правительство сняло транспортные ограничения, наложенные на яхты и самолеты этих бизнесменов.

Компании,Евгений Швидлер,Олег Тиньков,Роман Абрамович,
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