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41 минуту назад

Киев назначит специальную награду для покинувших Россию компаний

Елена Прошина

Власти Украины намерены назначить специальную награду для компаний, которые прекратили или планирую прекратить свою работу на территории России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал главы офиса украинского президента Андрея Ермака.

Киев назначит специальную награду для покинувших Россию компаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я анонсировал появление новой награды — «отличия мира», которую будут получать от Украины те корпорации, которые уже ушли из России, и те компании, которые как можно быстрее к ним присоединятся», — написал он и добавил, что позднее сможет рассказать об этой инициативе чуть более подробно.

Ермак подчеркнул, что те компании, которые уже остановили свою деятельность на территории России или планируют сделать это в кратчайшие сроки, «заслуживают уважение» жителей Украины и всего мира.

Ранее сообщалось, что 24 февраля минимум 450 зарубежных компаний прекратили или приостановили свою деятельность на территории России. Об этом говорится в отчете ученых Йельского университета.

Отмечается, что подобное решение приняли компании из различных сфер — киностудии, автопроизводители, ритейлеры, пивоваренные компании, производители электроники, сети кофеен и общественного питания и многие другие. Среди них Microsoft, Adobe, Apple, Oracle, Autodesk, Boeing, ExxonMobil, Walt Disney, Starbucks, McDonald’s и т.д.

Nestle и Danone продолжат работать в России

Компании,Андрей Ермак,Starbucks,Walt Disney,Exxon Mobil,Oracle,Boeing,Microsoft,Apple,
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