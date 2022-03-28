Киев назначит специальную награду для покинувших Россию компаний

«Я анонсировал появление новой награды — «отличия мира», которую будут получать от Украины те корпорации, которые уже ушли из России, и те компании, которые как можно быстрее к ним присоединятся», — написал он и добавил, что позднее сможет рассказать об этой инициативе чуть более подробно.