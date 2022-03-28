Российским отелям обнулят НДС

Ставка НДС для гостиниц и других средств размещения обнуляется как для новых объектов или прошедших реновацию, включая связанную с ними деятельность, так и для уже существующих гостиничных предприятий. Подробности подписанного Президентом России закона разъяснили в Ростуризме, сообщается на сайте АТОР.

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С 26 апреля в России вступит в силу закон, обнуляющий ставку НДС для гостиниц и других средств размещения, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Соответствующий документ Президент России Владимир Путин подписал 26 марта.

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«Важно, что благодаря такому решению ставка обнуляется как для новых объектов или прошедших реновацию, включая связанную с ними деятельность, так и для уже существующих гостиничных предприятий. Для уже работающих гостиниц нулевая ставка НДС будет действовать до 30 июня 2027 года (то есть пять лет). Для новых объектов и для объектов, прошедших реновацию, нулевая ставка НДС будет действовать в течение пяти лет с момента ввода в эксплуатацию», — отметили в Ростуризме.

Как подчеркнула руководитель туристического ведомства Зарина Догузова, такое решение сделает отечественную туристическую отрасль более конкурентоспособной, привлечет новых инвесторов и решит проблему с острым дефицитом современных качественных отелей. Помимо этого, оно поддержит на рынке комфортное соотношение цены и качества, считает глава Федеральной службы.

В Ростуризме напомнили, что сейчас в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства — 20 процентов. В то же время в гостиницах 100 процентов добавленной стоимости формируется именно в организации, поэтому налоговая нагрузка по уплате НДС является фактически налогом с оборота.

Таким образом, налоговая нагрузка превышает 30 процентов от выручки при норме в туристической отрасли менее 10,5 процента. В Федеральной службе подчеркнули, что это делает отрасль недостаточно привлекательной для инвесторов. За последние 10 лет страны, где туризм вносит значительный вклад в ВВП существенно уменьшили ставки НДС для гостиничного бизнеса или вообще обнулили.

Например, нулевая ставка действует в Израиле, ОАЭ и Сингапуре. В Китае она составляет девять процентов, а в странах Евросоюза — в среднем семь или восемь процентов.