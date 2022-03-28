Tetra Pak приостановит выпуск упаковок для напитков

Крупнейший в России поставщик упаковочной продукции Tetra Pak заявил о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки некоторых комплектующих. По данным «Коммерсанта», компания приостановит выпуск упаковок для вина и напитков (кроме сока) объемом два литра.

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При этом выпуск упаковки для социально значимых продуктов, таких как молоко и детское питание, увеличится. По словам источника издания, У Tetra Pak в России сырья остается меньше чем на месяц.

Некоторые производители напитков решили отменить скидки и поднять цены. Это должно обернуться падением спроса, а значит позволит сохранить упаковку на более длительный период.