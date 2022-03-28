Heineken объявила о своем решении по работе в России

Пивоваренный концерн Heineken планирует передать бизнес в РФ новому владельцу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
«Компания Heineken N.V. объявила о намерении передать свой российский бизнес новому владельцу в России. До этого момента все семь пивоварен компании будут продолжать работать с целью сохранения рабочих мест и обслуживания своих клиентов и потребителей. При любых обстоятельствах концерн гарантирует сохранение заработной платы для всех российских сотрудников до конца 2022 года. Приоритетом также остается выполнение обязательств перед клиентами, партнерами и потребителями», - указано в сообщении.
Ранее Heineken сообщила о приостановке производства и реализации пива под брендом Heineken на территории Российской Федерации.
В целях «демилитаризации и денацификации Украины» Россия инициировала спецоперацию в Донбассе. За таким шагом последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против различных секторов российской экономики. Многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России. В частности, экспорт пива в Россию прекратили чешские производители Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard и другие.