Heineken объявила о своем решении по работе в России

«Компания Heineken N.V. объявила о намерении передать свой российский бизнес новому владельцу в России. До этого момента все семь пивоварен компании будут продолжать работать с целью сохранения рабочих мест и обслуживания своих клиентов и потребителей. При любых обстоятельствах концерн гарантирует сохранение заработной платы для всех российских сотрудников до конца 2022 года. Приоритетом также остается выполнение обязательств перед клиентами, партнерами и потребителями», - указано в сообщении.