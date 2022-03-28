Газовые хранилища в Евросоюзе заполнены на 25,8%

В настоящее время хранилища в странах ЕС заполнены газом на 25,8% по состоянию на 25 марта. Общий объем газа в них находился на уровне 286,3 тераватт-часов, что составляет порядка 27 млрд кубометров. Об этом сообщили в Ассоциации операторов ГТС Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

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Как уточняют в ассоциации, на аналогичный период 2021 года запасы составляли почти 30%, а в 2020 году — порядка 55%. В 2019 году запасов было около 41%, в 2018 году — около 19%, а в 2017 году — примерно 26%, пишет агентство «Прайм».

Больше всего газа сейчас в Португалии, там процент заполнения хранилищ составляет 77,5%, в Швеции - 66,6%, в Польше - 63,1%. Меньше всего хранилища заполнены в Австрии (12,4%), Бельгии (14,4%) и Хорватии (16,5%).

Всего такие хранилища есть в 18 из 27 стран ЕС. Кроме того, газовые хранилища в Евросоюзе есть и у «Газпрома». Как уточняется, зимний сезон является периодом отбора газа из запасов.