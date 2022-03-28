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1 час назад

«Лента» готова принять на работу сотрудников покидающих Россию компаний

Никита Бородкин

Ретейлер «Лента» готов принять на работу сотрудников компаний, которые покидают российский рынок из-за санкций. Об этом сообщает ТАСС.

«Лента» готова принять на работу сотрудников покидающих Россию компаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«"Лента" предлагает сотрудничество компаниям, которые покидают российский рынок из-за санкций. Торговая сеть готова участвовать в программе аутплейсмента увольняемых сотрудников», — подчеркивается в заявлении организации.

В организацию готовы принять продавцов, кассиров, водителей и работников собственного производства. Также компания заинтересована в трудоустройстве специалистов в сфере цифрового маркетинга, IT и закупок.

Напомним, что ранее с аналогичным заявлением выступила сеть супермаркетов «Магнит», а торговая сеть «Пятерочка» сообщила, что готова трудоустраивать беженцев из Украины.

28 марта стало известно, что пивоваренный концерн Heineken планирует передать бизнес в РФ новому владельцу и покинуть рынок. При любых обстоятельствах концерн гарантирует сохранение заработной платы для всех российских сотрудников до конца 2022 года. Приоритетом также остается выполнение обязательств перед клиентами, партнерами и потребителями.

Компании,"Магнит","Лента",
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