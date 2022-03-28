«Лента» готова принять на работу сотрудников покидающих Россию компаний

Ретейлер «Лента» готов принять на работу сотрудников компаний, которые покидают российский рынок из-за санкций. Об этом сообщает ТАСС.

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«"Лента" предлагает сотрудничество компаниям, которые покидают российский рынок из-за санкций. Торговая сеть готова участвовать в программе аутплейсмента увольняемых сотрудников», — подчеркивается в заявлении организации.

В организацию готовы принять продавцов, кассиров, водителей и работников собственного производства. Также компания заинтересована в трудоустройстве специалистов в сфере цифрового маркетинга, IT и закупок.

Напомним, что ранее с аналогичным заявлением выступила сеть супермаркетов «Магнит», а торговая сеть «Пятерочка» сообщила, что готова трудоустраивать беженцев из Украины.