Рост цен на офисную бумагу в России вызван нарушением баланса спроса и предложения, заявил "Прайм" гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.

По его словам, на рынке была нарушена производственная цепочка, что повлекло за собой нехватку товара и — как следствие — ажиотажный спрос. Эксперт подчеркнул, что остатки продукции реализуются по завышенным ценам не по причине спекуляций.

Ранее, 25 марта два крупных производителя бумаги (бренды SvetoCopy и "Снегурочка") заявили "Известиям" , что не завышали цен на свою продукцию.

"Компания, сохраняя свою приверженность интересам потребителей, а также неукоснительному соблюдению требований законодательства, не влияет на процесс ценообразования на офисную бумагу, наблюдаемый сейчас на розничном рынке", — сказали изданию на Светогорском целлюлозно-бумажном комбинате (SvetoCopy).

В компании "Монди СЛПК", производящей "Снегурочку", также отметили, что не изменили своей ценовой политики и не имеют отношения к скачку цен.

"Компания рассчитывает, что рынок стабилизируется в ходе его донасыщения в результате выхода новой продукции", — добавили в "Монди СЛПК".

Цены на офисную бумагу на маркетплейсах за последнее время выросли втрое. На Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркете" стандартная упаковка в 500 листов пару недель назад стоила около 600 рублей, а теперь — 2 тыс. рублей, отмечает издание.

При этом в Wildberries пояснили "РБК Петербург", что продавцы самостоятельно устанавливают цены на площадке. В компании также отметили, что с 1 по 14 марта число заказов бумаги для оргтехники на этом маркетплейсе выросло на 194% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Исполнительный директор Ассоциации канцелярского рынка Дмитрий Долгов утверждает, что некоторые игроки действительно подняли стоимость. Он добавил, что в дальнейшем цены нормализуются.

"Несмотря на сложившуюся ситуацию, торговые сети адаптировались под условия рынка. Уже в ближайшее время бумага появится на складах", — сказал Долгов "Известиям".

В пресс-службе "Монди СЛПК" заверили, что дефицита товара не будет. Производственные мощности компании, которые ранее были задействованы под экспорт, переориентированы на внутренний рынок.

Светогорский ЦБК, чтобы решить возникшую на рынке проблему, запустил новую линейку офисной бумаги SvetoCopy ECO, которая отличается от классической белой, кроме цвета — слоновой кости.

По заявлению Минпромторга, ситуация с поставками должна стабилизироваться к апрелю. Об этом пишет сайт "Объясняем.рф". В сообщении говорится, что российские производители полностью закрывают потребности отечественного рынка.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку в связи с большим количеством жалоб от граждан, не довольных ростом цен. Ведомство запросило у крупнейших производителей необходимую информацию.