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1 час назад

Bloomberg отключает Россию от своих терминалов

Лера Букина

С 3 апреля Россия будет отключена от терминалов Bloomberg. Об этом заявил РБК бывший сотрудник компании.

Bloomberg решил отключить Россию от своих терминалов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Frank Media также сообщает о намерении терминала Bloomberg отказаться от клиентов из России с начала следующего месяца.

Терминалы Bloomberg являются компьютерной системой, которая дает возможность специалистам в финансовой и других сферах пользоваться сервисом Bloomberg Professional. Пользователи могут в реальном времени контролировать и анализировать движение финансового рынка. Кроме того, данная система - место торгов на электронной торговой площадке. Система также предоставляет доступ к новостям, котировкам, почте, системе обмена сообщениями через собственную защищенную сеть.

По словам источника на финансовом рынке, Bloomberg проинформировал пользователей об отключении терминала. Как указал источника РБК, официально о решении объявят сегодня, 28 марта, в 21:00 мск.

Доступ к терминалам отключен для некоторых российских банков, которых коснулись западные рестрикции, заявили источники Frank Media.

Россияне могут остаться без сотовой связи

Профессиональным участникам, не попавшим под ограничения, пока не направили уведомления о прекращении работы терминалов Bloomberg в России, подчеркивает издание.

Ранее многие западные страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции против различных секторов российской экономики. В частности, Россию отключили от международных платежных систем Visa и MasterCard.

Компании,Visa,
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