Bloomberg решил отключить Россию от своих терминалов

С 3 апреля Россия будет отключена от терминалов Bloomberg. Об этом заявил РБК бывший сотрудник компании.

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Frank Media также сообщает о намерении терминала Bloomberg отказаться от клиентов из России с начала следующего месяца.

Терминалы Bloomberg являются компьютерной системой, которая дает возможность специалистам в финансовой и других сферах пользоваться сервисом Bloomberg Professional. Пользователи могут в реальном времени контролировать и анализировать движение финансового рынка. Кроме того, данная система - место торгов на электронной торговой площадке. Система также предоставляет доступ к новостям, котировкам, почте, системе обмена сообщениями через собственную защищенную сеть.

По словам источника на финансовом рынке, Bloomberg проинформировал пользователей об отключении терминала. Как указал источника РБК, официально о решении объявят сегодня, 28 марта, в 21:00 мск.

Доступ к терминалам отключен для некоторых российских банков, которых коснулись западные рестрикции, заявили источники Frank Media.

Профессиональным участникам, не попавшим под ограничения, пока не направили уведомления о прекращении работы терминалов Bloomberg в России, подчеркивает издание.