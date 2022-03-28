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1 час назад

Евросоюз расширил санкции в отношении РФ за счет "правила 50%"

Газета.RuГазета.Ruиещё 4

Евросоюз по аналогии с Соединенными Штатами начал применять «правило 50%», которое подразумевает суммирование долей подсанкционных лиц в компании для отнесения последней к объектам санкций. Об этом сообщает РБК.

Евросоюз расширил санкции в отношении РФ за счет "правила 50%"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Евроврокомиссии представили разъяснение, по которому компания, большинство акций (долей) которой совокупно принадлежат двум или более подсанкционным лицам, даже если ни один из них не владеет более 50%, считается находящейся под санкциями. В Штатах подобное правило действует с 2008 года, но в ЕС ранее не применялось.

Подобные ограничительные меры Евросоза запрещают компаниям и кредитным организациям из европейских стран любую экономическую активность с подсанкционным лицом, а также подконтрольным ему бизнесам.

В публикации отмечается, что в перспективе это правило может расширить действия ограничительных мер против РФ.

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Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что смягчение антироссийских санкций возможно при прекращении спецоперации на Украине и выводе российских войск.

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