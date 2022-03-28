Евросоюз расширил санкции в отношении РФ за счет "правила 50%"

Евросоюз по аналогии с Соединенными Штатами начал применять «правило 50%», которое подразумевает суммирование долей подсанкционных лиц в компании для отнесения последней к объектам санкций. Об этом сообщает РБК.

В Евроврокомиссии представили разъяснение, по которому компания, большинство акций (долей) которой совокупно принадлежат двум или более подсанкционным лицам, даже если ни один из них не владеет более 50%, считается находящейся под санкциями. В Штатах подобное правило действует с 2008 года, но в ЕС ранее не применялось.

Подобные ограничительные меры Евросоза запрещают компаниям и кредитным организациям из европейских стран любую экономическую активность с подсанкционным лицом, а также подконтрольным ему бизнесам.

В публикации отмечается, что в перспективе это правило может расширить действия ограничительных мер против РФ.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что смягчение антироссийских санкций возможно при прекращении спецоперации на Украине и выводе российских войск.