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2 часа назад

Советник Набиуллиной решил покинуть Центральный банк

Lenta.ruLenta.ru

Сергей Игнатьев, советник главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, решил покинуть пост, сообщила пресс-служба регулятора.

Советник Набиуллиной решил покинуть ЦБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сергей Игнатьев покидает Банк России 31 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию», — уточнил ЦБ.

Уходящий с должности Игнатьев был советником председателя Банка России с 2013 года, а до того сам занимал пост главы регулятора.

«Ему выпало пройти два масштабных кризиса — банковский 2004 года и глобальный финансовый 2008-го, и Банк России под его руководством сумел тогда в экстраординарных обстоятельствах сохранить работоспособность российской финансовой системы», — привела пресс-служба ЦБ слова Эльвиры Набиуллиной.

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