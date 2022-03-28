Советник Набиуллиной решил покинуть ЦБ

« Сергей Игнатьев покидает Банк России 31 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию», — уточнил ЦБ.

Уходящий с должности Игнатьев был советником председателя Банка России с 2013 года, а до того сам занимал пост главы регулятора.