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1 час назад

ЕБРР закрывает свои офисы в Москве и Минске

Елена Прошина

Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии своих офисов в Москве и Минске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление финансовой организации.

ЕБРР объявил о закрытии офисов в Москве
Фото: ReutersReuters

«ЕБРР объявляет, что находится в процессе закрытия своих постоянных офисов в Москве и Минске. Решение является неизбежным результатом действий, предпринятых Российской Федерацией при помощи Белоруссии», — говорится в сообщении банка.

Также в ЕБРР заявили о продолжении «непоколебимой поддержки Украине». В банке отметили, что уже согласовали первоначальный пакет в размере двух миллиардов евро.

Напомним, что 1 марта ЕБРР анонсировала запрет на пользование деньгами организации для России и Белоруссии.

Компании,Европейский банк реконструкции и развития,
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