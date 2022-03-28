Bloomberg приостановил работу в России

Агентство Bloomberg объявило о приостановке деятельности на территории России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Терминалы Bloomberg являются компьютерной системой, дающей возможность специалистам в финансовой и других сферах пользоваться сервисом Bloomberg Professional. Его пользователи могут в реальном времени контролировать и анализировать движение финансового рынка, принимать участие в торгах, следить за новостями и котировками, а также обмениваться сообщениями через собственную защищенную сеть.