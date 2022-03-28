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1 час назад

Bloomberg приостановил работу в России и Белоруссии

Елена Прошина

Агентство Bloomberg объявило о приостановке деятельности на территории России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Bloomberg приостановил работу в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным российского агентства, причиной приостановки деятельности стало начало РФ военной спецоперации на Украине.

Ранее РБК сообщил о решении Bloomberg отключить Россию с 3 апреля от терминалов компании. Соответствующие письма агентство уже направило своим пользователям.

Bloomberg отключает Россию от своих терминалов

Терминалы Bloomberg являются компьютерной системой, дающей возможность специалистам в финансовой и других сферах пользоваться сервисом Bloomberg Professional. Его пользователи могут в реальном времени контролировать и анализировать движение финансового рынка, принимать участие в торгах, следить за новостями и котировками, а также обмениваться сообщениями через собственную защищенную сеть.

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