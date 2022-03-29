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1 час назад

Аналитик описал два способа оплаты газа в рублях европейскими компаниями

Газета.RuГазета.Ru

Европейские компании могут оплачивать поставки российского газа через не попавшие под санкции банки или путем открытия дочернего предприятия. Об этом рассказал РИА "Новости" управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Описано два способа оплаты газа в рублях европейскими компаниями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Самый простой вариант - это использование неподсанкционных российских банков, либо банков вне SDN-листа Минфина США, в которых потребители (европейские частные энергетические компании) открывают рублевый и евро/долларовый счет, переводят с евро/долларового счета средства на рублевый по внутреннему курсу банка и совершают транзакцию", - пояснил Гришунин.

Также европейские предприятия могут открыть дочерние предприятия в России, "на счет которых переводятся евро/доллары и уже дочка продает валюту на Мосбирже и получает на свой рублевый счет средства, за которые приобретает газ", добавил он.

Япония приняла решение по оплате газа РФ в рублях

Накануне представители стран Большой семерки (G7) приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки российского газа. В Кремле заявили, что Россия не намерена заниматься благотворительностью и осуществлять подачу Европе своего природного газа бесплатно. Согласно поручению президента России Владимира Путина, расчеты за газ должны быть переведены в рубли с недружественными странами (куда входят все страны ЕС) до 31 марта.

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