Япония попросит компании страны не платить за газ из РФ в рублях

«На данный момент неизвестно, подпадают ли заключенные японскими компаниями контракты на поставки СПГ из России под требование об уплате в рублях. Тем не менее, в соответствии с договоренностями на уровне стран G7 мы намерены просить японские компании не принимать подобные требования», — сообщил он.