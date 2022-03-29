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37 минут назад

Япония попросит компании страны не платить за газ из РФ в рублях

Елена Прошина

Официальный Токио попросит компании Японии не соглашаться на оплату газа из России рублями в случае соответствующих требований Москвы, сообщают «Известия» со ссылкой на генерального секретаря японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Япония попросит компании страны не платить за газ из РФ в рублях
Фото: ТАССТАСС

«На данный момент неизвестно, подпадают ли заключенные японскими компаниями контракты на поставки СПГ из России под требование об уплате в рублях. Тем не менее, в соответствии с договоренностями на уровне стран G7 мы намерены просить японские компании не принимать подобные требования», — сообщил он.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что страны G7 отказались от требования Москвы оплачивать газ рублями. Отмечается, что министры иностранных дел стран «Большой семерки» сочли требование России нарушением действующих контрактов.

Хабек подчеркнул, что страны G7готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок газа из России.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, варианты оплаты российского газа в рублях прорабатываются, данный вопрос обсуждается между ведомствами и с «Газпромом». Отмечается, что бесплатно поставлять газ в Европу Москва точно не будет.

Компании,Роберт Хабек,Дмитрий Песков,Газпром,
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