В Германии назвали сроки отказа от российского газа

Глава немецкого энергетического концерна E.On Леонард Бирнбаум заявил, что отказ от российского газа в ближайшем будущем невозможен, на это потребовалось бы около трех лет. Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на эфир ARD.

Бирнбаум не считает отказ от газа из РФ целесообразным. Он предостерег от недооценки опасностей дефицита в случае, если Россия прекратит поставки. По его мнению, в такой ситуации остановились бы целые области промышленности, в том числе автомобильные заводы.

«У нас и так нет возможности компенсировать недостаток на международных рынках», - подчеркнул он.

Глава E.On отметил, что в связи с этим концерн не планирует отказываться от доли в 15,5 процента в «Северном потоке - 1»: в таком случае проект полностью перешел бы под контроль России.

По оценкам Еврокомиссии, Россия поставляет 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС.

В ЕК ранее заявили, что считают возможным сократить потребление газа на две трети в этом году и полностью отказаться от поставок из России «задолго до 2030 года». В ЕК рассчитывают, что треть поставок из РФ может заменить сжиженный природный газ из США и Катара. Избежать роста цен удастся с помощью повышенного налога для энергетических компаний, которые получают рекордные дохода из-за скачка цен на газ.