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1 час назад

Власти Японии попросят компании не платить в рублях за российский газ

Лера Букина

Власти Японии собираются просить компании не расплачиваться за российский газ в рублях. С таким заявлением выступил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, пишет ТАСС.

Власти Японии попросят компании не платить в рублях за российский газ
Фото: PixabayPixabay

«Пока неизвестно, подпадают ли контракты, заключенные японскими компаниями, под требование об уплате в рублях. Тем не менее, в соответствии с договоренностями на уровне G7 мы намерены просить японские компании не принимать подобные требования», — заявил он.

Напомним, что 24 марта Владимир Путин распорядился продавать газ недружественным странам за рубли. Изменения коснутся лишь валюты платежа — РФ продолжит поставлять голубое топливо в соответствии с объемами и принципами ценообразования, которые зафиксированы в контрактах.

Ранее немецкий вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек ранее заявлял, что страны G7 — Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония — не собираются покупать российский газ за рубли. В Совфеде отметили, что такое решение может привести к остановке подачи энергоресурса — бесплатно Россия товар поставлять не будет.

Компании,Роберт Хабек,Владимир Путин,Совет Федерации,
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