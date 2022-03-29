Более половины бизнесменов отметили падение доходов

Более половины предпринимателей (54%) ощутили падение выручки в марте 2022 года. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) среди 500 представителей бизнеса, организациям приходится снижать операционные издержки.

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Отмечается, что 84% опрошенных отметили влияние на свой бизнес текущих геополитических событий. Из представителей микробизнеса уменьшение выручки зафиксировали 65%. Только 16% респондентов не заметили разницы — в основном это средние компании (37%) и устойчивые на рынке организации (22%).

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В первую очередь предприниматели начали экономить на информационных технологиях, рекламе и маркетинге — к такой мере прибегли 37% опрошенных. В 23% компаний руководство решило сократить сотрудников, в 16% — снизить зарплату. Еще 16% отказались от аренды офиса полностью или частично, а 15% перевели штат на удаленку.

Как отметил научный руководитель департамента социологии НИУ ВШЭ Александр Чепуренко, одновременно с сокращением расходов на рекламу, ИТ, аренду и на персонал в крупном бизнесе обычно происходит замораживание инвестиций в новые проекты. Предприниматели отказываются от них, поскольку невозможно просчитать рентабельность.

«Будет происходить процесс перестройки логистических и технологических цепочек. Будет меняться структура экономики: понадобится срочно заместить те виды импорта, которые возможно заместить в сравнительно короткие сроки и при сравнительно небольших вложениях», — заявил Чепуренко.

Говоря о роли государства в экономике, эксперт отметил, что в ближайшее время она будет расти. Все, что требует длительных и серьезных по размеру капиталовложений «вынуждено будет взять на себя государство в партнерстве с полугосударственным крупным бизнесом».