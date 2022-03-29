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46 минут назад

Более половины бизнесменов отметили падение доходов в марте 2022 года

Никита Бородкин

Более половины предпринимателей (54%) ощутили падение выручки в марте 2022 года. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) среди 500 представителей бизнеса, организациям приходится снижать операционные издержки.

Более половины бизнесменов отметили падение доходов
Фото: PixabayPixabay

Отмечается, что 84% опрошенных отметили влияние на свой бизнес текущих геополитических событий. Из представителей микробизнеса уменьшение выручки зафиксировали 65%. Только 16% респондентов не заметили разницы — в основном это средние компании (37%) и устойчивые на рынке организации (22%).

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В первую очередь предприниматели начали экономить на информационных технологиях, рекламе и маркетинге — к такой мере прибегли 37% опрошенных. В 23% компаний руководство решило сократить сотрудников, в 16% — снизить зарплату. Еще 16% отказались от аренды офиса полностью или частично, а 15% перевели штат на удаленку.

Как отметил научный руководитель департамента социологии НИУ ВШЭ Александр Чепуренко, одновременно с сокращением расходов на рекламу, ИТ, аренду и на персонал в крупном бизнесе обычно происходит замораживание инвестиций в новые проекты. Предприниматели отказываются от них, поскольку невозможно просчитать рентабельность.

«Будет происходить процесс перестройки логистических и технологических цепочек. Будет меняться структура экономики: понадобится срочно заместить те виды импорта, которые возможно заместить в сравнительно короткие сроки и при сравнительно небольших вложениях», — заявил Чепуренко.

Говоря о роли государства в экономике, эксперт отметил, что в ближайшее время она будет расти. Все, что требует длительных и серьезных по размеру капиталовложений «вынуждено будет взять на себя государство в партнерстве с полугосударственным крупным бизнесом».

Сильные изменения ожидаются в строительстве жилья, где спрос упадет, а риски вложений в новые объекты вырастут. Скорее всего строительный бизнес также будет укрепляться и стремиться к партнерству с государством. По мнению аналитика, в результате все это приведет к серьезной перестройке спроса и предложения на рынке труда, а людям придется осваивать новые профессии и специальности.

Компании,Александр Чепуренко,ВШЭ,
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