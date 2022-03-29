Коммерческим директором "Мегафона" стал Павел Тулубьев

В компании добавили, что в зону ответственности Тулубьева войдет разработка и продвижение продуктов в сегменте B2C в области мобильной и фиксированной связи, развитие открытой экосистемы компании, бренд и маркетинговые коммуникации, а также направление клиентского опыта.

До прихода в "Мегафон" Тулубьев работал в Почта банке, куда пришел в 2013 году на позицию руководителя службы CRM. В 2015 году занял пост клиентского директора, курируя CRM, управление клиентского опыта, контакт-центр и урегулирование претензий. В 2017 году вошел в состав правления банка, а в декабре 2020 занял позицию заместителя председателя правления, на которой также курировал развитие розничной и партнерской сети, digital-маркетинга и программы лояльности.