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6 часов назад

Коммерческим директором "Мегафона" стал Павел Тулубьев

ТАССТАСС

Павел Тулубьев назначен коммерческим директором "Мегафона", сообщили в пресс-службе компании.

Коммерческим директором "Мегафона" стал Павел Тулубьев
Фото: Пресс-служба МегаФонПресс-служба МегаФон

"Павел Тулубьев занял должность коммерческого директора с 28 марта. На этой позиции он будет курировать блок B2C "Мегафона", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в зону ответственности Тулубьева войдет разработка и продвижение продуктов в сегменте B2C в области мобильной и фиксированной связи, развитие открытой экосистемы компании, бренд и маркетинговые коммуникации, а также направление клиентского опыта.

До прихода в "Мегафон" Тулубьев работал в Почта банке, куда пришел в 2013 году на позицию руководителя службы CRM. В 2015 году занял пост клиентского директора, курируя CRM, управление клиентского опыта, контакт-центр и урегулирование претензий. В 2017 году вошел в состав правления банка, а в декабре 2020 занял позицию заместителя председателя правления, на которой также курировал развитие розничной и партнерской сети, digital-маркетинга и программы лояльности.

Почта Банк,Мегафон,
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