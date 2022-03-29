Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-5° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
2 часа назад

Стало известно, сколько Meta** потеряет денег после блокировки Facebook** и Instagram** в РФ

Газета.RuГазета.Ru

Из-за блокировки в России Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)* и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)* компания Meta (признана экстремистской организацией)* ежегодно будет недосчитываться от $2 до $2,2 млрд. Об этом написало издание Forbes, ссылаясь на исследование Центра исследования финансовых технологий и цифровой аналитики «Сколково-РЭШ».

Опираясь на данные сервиса Statista, авторы исследования утверждают, что в России около 66 млн пользователей Facebook*. При том, что Meta ежегодно зарабатывает на одном пользователе в Европе $19,68, специалисты Центра делают вывод, что после потери России американский IT-гигант не досчитается около $1,3 млрд.

Аналогичная арифметика показывает, что при отключении российских пользователей Instagram, Meta потеряет ещё $823,6 млн при условии, что в РФ около 64 млн пользователей Instagram и на каждом из них Meta зарабатывает по $12,84 в год.

Publico: США запустили саморазрушение гегемонии доллара

Ранее «Газета.Ru» писала о подтверждении судом информации о том, что россияне могут продолжить пользоваться Instagram и Facebook после признания Meta экстремистской организацией.

*Организация запрещена в России

Последние новости
Компании,Видео,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители