Из-за блокировки в России Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)* и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)* компания Meta (признана экстремистской организацией)* ежегодно будет недосчитываться от $2 до $2,2 млрд. Об этом написало издание Forbes, ссылаясь на исследование Центра исследования финансовых технологий и цифровой аналитики «Сколково-РЭШ».

Опираясь на данные сервиса Statista, авторы исследования утверждают, что в России около 66 млн пользователей Facebook*. При том, что Meta ежегодно зарабатывает на одном пользователе в Европе $19,68, специалисты Центра делают вывод, что после потери России американский IT-гигант не досчитается около $1,3 млрд.

Аналогичная арифметика показывает, что при отключении российских пользователей Instagram, Meta потеряет ещё $823,6 млн при условии, что в РФ около 64 млн пользователей Instagram и на каждом из них Meta зарабатывает по $12,84 в год.

Ранее «Газета.Ru» писала о подтверждении судом информации о том, что россияне могут продолжить пользоваться Instagram и Facebook после признания Meta экстремистской организацией.

*Организация запрещена в России