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1 час назад

Малый бизнес Китая может занять место ушедших из РФ западных компаний

Лера Букина

В связи с массовым уходом из России западных компаний на российский рынок планируют выйти малые и средние частные фирмы Китая. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Малый бизнес Китая может занять место ушедших из РФ западных компаний
Фото: UnsplashUnsplash

Предполагается, что малый бизнес попробует закрыть своими поставками освободившуюся нишу. Это может придать дополнительный импульс процессу наращивания российско-китайской торговли. В свою очередь, крупные компании, скорее, выберут вариант более осторожных действий, руководствуясь санкционными рисками.

По мнению аналитика из инвестиционной компании Loomis, Sayles & Company Чжуана Бо, от ухода из России западных фирм, могут выиграть частные китайские компании, которые связаны с продажей автозапчастей, продуктов питания или медтоваров.

«Санкции останутся, но крупные инфраструктурные проекты должны продолжаться. Объем торговли между двумя странами определенно увеличится в ближайшие пару лет», — цитирует Бо News.ru.

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов рассказал, что крупные китайские производители одежды, техники, автомобилей и лекарственных препаратов готовы зайти на российский рынок. По его словам, устойчивая экономика Китая достаточно автономна, чтобы не опасаться возможных санкций со стороны Запада.

Компании,Александр Данилов,
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