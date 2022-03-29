Малый бизнес Китая может занять место ушедших из РФ западных компаний

В связи с массовым уходом из России западных компаний на российский рынок планируют выйти малые и средние частные фирмы Китая. Об этом пишет газета South China Morning Post.
Предполагается, что малый бизнес попробует закрыть своими поставками освободившуюся нишу. Это может придать дополнительный импульс процессу наращивания российско-китайской торговли. В свою очередь, крупные компании, скорее, выберут вариант более осторожных действий, руководствуясь санкционными рисками.
По мнению аналитика из инвестиционной компании Loomis, Sayles & Company Чжуана Бо, от ухода из России западных фирм, могут выиграть частные китайские компании, которые связаны с продажей автозапчастей, продуктов питания или медтоваров.
«Санкции останутся, но крупные инфраструктурные проекты должны продолжаться. Объем торговли между двумя странами определенно увеличится в ближайшие пару лет», — цитирует Бо News.ru.
Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов рассказал, что крупные китайские производители одежды, техники, автомобилей и лекарственных препаратов готовы зайти на российский рынок. По его словам, устойчивая экономика Китая достаточно автономна, чтобы не опасаться возможных санкций со стороны Запада.