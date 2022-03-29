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1 час назад

Ретейлеры вводят кредиты за бытовую технику под 10% переплаты

Лера Букина

Российские магазины электроники, часть из которых ранее прекратила предлагать рассрочку, возвращают кредитный формат «10–10–10». Об этом сообщают «Известия».

Ретейлеры вели кредиты за бытовую технику под 10% переплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, покупателям предлагается внести 10% стоимости товара, а затем 10 месяцев выплачивать долг равными долями. В итоге переплата за технику составит 10%.

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В частности, такую схему решили внедрить в «М.Видео–Эльдорадо». Ее предоставляют работающие через кредитную платформу ретейлера ОТП Банк, МТС Банк и «Ренессанс Кредит», заявил представитель объединенного ретейлера. Данный инструмент выгоднее обычного кредита. Покупая смартфон за 50 тысяч рублей, человек в итоге заплатит 55 тысяч рублей. Если же он оформит потребительский кредит на год, то он заплатит за товар 67 тысяч рублей, отметил собеседник.

Формат «10–10–10» пока не используют другие ретейлеры и операторы. В магазинах МТС сохранилась возможность оформить рассрочку. В настоящее время в стране преобладают программы рассрочек по условной схеме «0–0–12»: 0% первый взнос, 0% переплат и срок кредита на 12 месяцев, отметил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Благодаря программе «10–10–10» можно сохранить доступ населения к кредитам на крупные покупки, заявила операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.

«При этом сама система рассрочек крайне важна в нынешних условиях. Благодаря этому инструменту банковский сектор продолжит расширять клиентскую базу, он улучшает динамику оборота средств на потребительском рынке, позволяет людям решать свои практические задачи по качеству жизни. Кроме того, в выигрыше и магазины, которые получают инструмент поддержки потребительского спроса и реализации товаров», — считает Артемьева.

Ранее Банк России рекомендовал банкам не назначать пени и штрафы по кредитам заемщикам на фоне санкций. Регулятор в срок до 31 декабря текущего года предоставляет кредитно-финансовым учреждениям возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам.

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