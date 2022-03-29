Fitch отозвало рейтинги 27 российских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги 27 российских банков, четырех аффилированных с ними компаний и связанных с ними SPV-компаний, сообщается на сайте агентства.

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Отзыв рейтингов связан с санкциями ЕС, объявленными 15 марта 2022 года, которые запрещают рейтинговать РФ и российские компании, отмечается в сообщении.

Кроме того, отозваны рейтинги швейцарских дочерних компаний Сбербанка и Газпромбанка, "Сбербанк лизинга" и кипрской холдинговой компании Альфа-банка ABH Financial Limited.

В начале марта Fitch Group объявила о приостановке коммерческой деятельности в России.