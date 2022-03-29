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1 час назад

Fitch отозвало рейтинги 27 российских банков

ТАССТАСС

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги 27 российских банков, четырех аффилированных с ними компаний и связанных с ними SPV-компаний, сообщается на сайте агентства.

Fitch отозвало рейтинги 27 российских банков
Фото: ТАССТАСС

Отзыв рейтингов связан с санкциями ЕС, объявленными 15 марта 2022 года, которые запрещают рейтинговать РФ и российские компании, отмечается в сообщении.

Так, Fitch отозвало рейтинги Сбербанка, Газпромбанка, банков "Зенит", "Уралсиб", "Интеза", "ДОМ.РФ", Россельхозбанка, Альфа-банка, "ИНГ банка" (Евразия), Райффайзенбанка, банка "Санкт-Петербург", Азиатско-Тихоокеанского банка, "Хоум кредита", "Тинькофф банка", "Тойота банка", Росбанка, "Левобережный", "ОТП банка", Транскапиталбанка, Локо-банка, Московского кредитного банка, "Аверс", Примсоцбанка, МТС-банка, HSBC, China Construction Bank и Bank of China.

Кроме того, отозваны рейтинги швейцарских дочерних компаний Сбербанка и Газпромбанка, "Сбербанк лизинга" и кипрской холдинговой компании Альфа-банка ABH Financial Limited.

В начале марта Fitch Group объявила о приостановке коммерческой деятельности в России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств объявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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