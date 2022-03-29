В OBI анонсировали открытие магазинов в России

Все 27 российских магазинов немецкой сети OBI, реализующей товары для дома, сада и строительства, должны возобновить работу на следующей неделе. Об этом со ссылкой на начальника отдела закупок компании Максима Суравегина пишет РИА Новости.

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По его словам, сейчас ведется работа над устранением технического сбоя.

«В ближайшее время мы откроем все магазины в Москве и Санкт-Петербурге, и на следующей неделе мы откроем все 27 магазинов», - заявил Суравегин, пояснив, что первые заказы можно будет сделать через три дня.

Ранее на фоне украинского кризиса многие зарубежные компании объявили о приостановке работы в России (часть из них также заморозили работу в Белоруссии). В том числе была приостановлена работа и сети магазинов OBI.