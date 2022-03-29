В OBI анонсировали открытие магазинов в России

Все 27 российских магазинов немецкой сети OBI, реализующей товары для дома, сада и строительства, должны возобновить работу на следующей неделе. Об этом со ссылкой на начальника отдела закупок компании Максима Суравегина пишет РИА Новости.
По его словам, сейчас ведется работа над устранением технического сбоя.
«В ближайшее время мы откроем все магазины в Москве и Санкт-Петербурге, и на следующей неделе мы откроем все 27 магазинов», - заявил Суравегин, пояснив, что первые заказы можно будет сделать через три дня.
Ранее на фоне украинского кризиса многие зарубежные компании объявили о приостановке работы в России (часть из них также заморозили работу в Белоруссии). В том числе была приостановлена работа и сети магазинов OBI.
При этом, по данным крупнейших ретейлеров, на фоне обвала рубля и введенных против России санкций спрос на товары для ремонта в стране вырос на 30-50 процентов. Конкурент OBI в России французская сеть «Леруа Мерлен» сообщила о резком скачке спроса с 20-х чисел февраля. Из-за этого компании даже пришлось ограничить прием онлайн-заказов меньше, чем на 30 тысяч рублей.