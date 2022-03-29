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50 минут назад

В OBI анонсировали открытие магазинов в России

Алиса Селезнёва

Все 27 российских магазинов немецкой сети OBI, реализующей товары для дома, сада и строительства, должны возобновить работу на следующей неделе. Об этом со ссылкой на начальника отдела закупок компании Максима Суравегина пишет РИА Новости.

В OBI анонсировали открытие магазинов в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сейчас ведется работа над устранением технического сбоя.

«В ближайшее время мы откроем все магазины в Москве и Санкт-Петербурге, и на следующей неделе мы откроем все 27 магазинов», - заявил Суравегин, пояснив, что первые заказы можно будет сделать через три дня.

Ранее на фоне украинского кризиса многие зарубежные компании объявили о приостановке работы в России (часть из них также заморозили работу в Белоруссии). В том числе была приостановлена работа и сети магазинов OBI.

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При этом, по данным крупнейших ретейлеров, на фоне обвала рубля и введенных против России санкций спрос на товары для ремонта в стране вырос на 30-50 процентов. Конкурент OBI в России французская сеть «Леруа Мерлен» сообщила о резком скачке спроса с 20-х чисел февраля. Из-за этого компании даже пришлось ограничить прием онлайн-заказов меньше, чем на 30 тысяч рублей.

Компании,
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