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51 минуту назад

Decathlon заявил о приостановке деятельности в России

Алиса Селезнёва

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon приостанавливает свою деятельность в России. Об этом со ссылкой на коммюнике компании сообщает РИА Новости.

Decathlon заявил о приостановке деятельности в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Тщательно соблюдая международные санкции, Decathlon отмечает, что условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Decathlon вынужден приостановить работу своих магазинов», - говорится в заявлении.

При этом в компании пообещали поддержать 2,5 тысячи российских сотрудников, которые работают в Decathlon с 2006 года.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции. На фоне украинского кризиса многие зарубежные компании объявили о приостановке работы в России (часть из них также заморозили работу в Белоруссии). В их числе - IKEA, McDonald’s, H&M, Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka).

При этом группа Adeo, в которую входит сеть гипермаркетов Leroy Merlin, отказалась покинуть российский рынок, несмотря на призывы европейских лидеров. Генеральный директор компании Auchan France Ив Клод также заявил, что сеть гипермаркетов продолжит работу в России.

Компании,Владимир Путин,Ашан,Ikea,ЕС,
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