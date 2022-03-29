Российский бизнес «покушается» на бренды Audi, Dior и Visa

Российский бизнес изъявил желание выпускать собственную продукцию под различными иностранными брендами, которые покинули или приостановили работу в стране за последний месяц. Об этом пишет РБК со ссылкой на обнаруженные обращения в ведомство.

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Отмечается, в Роспатент были поданы заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков.

Среди марок, на которые претендуют российские бизнесмены, — Audi, Dior, Visa, Levi's, Shiseido, Clarins и многие другие. В общей сложности с середины марта 2022 года в Роспатент подали более 50 подобных обращений. Согласно данным, опубликованным в СПАРК, большинство обнаруженных заявок (37 штук) подали косметическая компания «Смарт Бьюти» и фармацевтическая компания «Биотекфарм-М».

В обеих фирмах акционерами выступают Вадим Рябченко и Александр Герштейн.

Если какому-то крупному косметическому бренду удастся зарегистрировать, то партнеры по фирмам будут развивать под этим брендом свою компанию и производство товаров, заявил Герштейн. В остальных случаях могут выдать разрешение на использование товарного знака оригинальным владельцам, если те захотят вернуться на российский рынок.

У российского бизнеса нет шансов на регистрацию этих брендов, считают юристы в области патентного права. Некоторые эксперты указали на действующую в России международную Мадридскую систему регистрации товарных знаков, владельцы которых защищены от таких вмешательств в их бренды.