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45 минут назад

Матвиенко не одобрила национализацию предприятий ушедших компаний

Лера Букина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не одобряет идею национализации предприятий иностранных компаний, приостановивших свою деятельность в России в связи с проведением военной спецоперации на Украине. Об этом она заявила во вторник журналистам в Алма-Ате, передает ТАСС.

Матвиенко не одобрила национализацию предприятий ушедших компаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они должны будут определиться, будут ли они продолжать работу в России или все-таки уйдут. На этот счет у нас есть свои сценарии, свои предложения. Я лично против какой-либо национализации, считаю, что этого делать не стоит. Но есть другие варианты замены их российскими компаниями, акционерами», — отметила она.

Матвиенко отметила, что осведомлена о предложениях открыть в Москве вместо закрывшегося «Макдоналдса» «свои котлетные, пышечные, пельменные, кофейни». Однако, по ее словам, делать выводы преждевременно. Матвиенко обратила внимание на то, что в стране рассматриваются варианты, позволяющие российской экономике развиваться в случае окончательного решения иностранных компаний об уходе.

Ранее «Единая Россия» выступила с предложением национализировать производства компаний, которые объявляют о выходе из России. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что в связи с закрытием предприятий были уволены российские рабочие. Главной задачей властей является

сохранение рабочих мест и защита экономики России, подчеркнул он.

Компании,Валентина Матвиенко,Андрей Турчак,McDonald's,Единая Россия,Совет Федерации,
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