Матвиенко не одобрила национализацию предприятий ушедших компаний

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не одобряет идею национализации предприятий иностранных компаний, приостановивших свою деятельность в России в связи с проведением военной спецоперации на Украине. Об этом она заявила во вторник журналистам в Алма-Ате, передает ТАСС.
«Они должны будут определиться, будут ли они продолжать работу в России или все-таки уйдут. На этот счет у нас есть свои сценарии, свои предложения. Я лично против какой-либо национализации, считаю, что этого делать не стоит. Но есть другие варианты замены их российскими компаниями, акционерами», — отметила она.
Матвиенко отметила, что осведомлена о предложениях открыть в Москве вместо закрывшегося «Макдоналдса» «свои котлетные, пышечные, пельменные, кофейни». Однако, по ее словам, делать выводы преждевременно. Матвиенко обратила внимание на то, что в стране рассматриваются варианты, позволяющие российской экономике развиваться в случае окончательного решения иностранных компаний об уходе.
Ранее «Единая Россия» выступила с предложением национализировать производства компаний, которые объявляют о выходе из России. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что в связи с закрытием предприятий были уволены российские рабочие. Главной задачей властей является
сохранение рабочих мест и защита экономики России, подчеркнул он.