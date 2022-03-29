Holcim сворачивает деятельность в России

Швейцарский производитель строительных материалов Holcim заявил о намерении покинуть российский рынок. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителей компании.

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Уточняется, что Holcim намерена продать три своих завода, находящиеся в России. По мнению руководства компании, это поможет избежать риска изъятия ее активов российскими властями.

В то же время в Holcim не называют точных сроков ухода с российского рынка.