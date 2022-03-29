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36 минут назад

Johnson & Johnson приостановит ввоз части продукции в Россию

Вероника Полынина

Американская компания Johnson & Johnson приняла решение приостановить поставки в РФ товаров для персонального ухода.

Johnson & Johnson приостановит ввоз части продукции в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компания объявила о новых шагах в связи с ситуацией на Украине, в числе которых – приостановка поставок товаров в РФ.

«Мы приняли решение приостановить поставки наших средств личной гигиены в Россию», - сообщается в корпоративном блоге Johnson & Johnson.

Также компания обязалась удвоить пожертвования фондам Международного комитета спасения (IRC) и Международной федерации Красного Креста (IFRC) и Красного Полумесяца для оказания гуманитарной помощи беженцам с Украины и довести их до 10 млн долларов.

Ранее Johnson & Johnson приостановила рекламу в РФ, регистрацию в клинических испытаниях и отказалась от новых инвестиций в России.

J&J производит изделия медицинского назначения и оборудование, лекарственные препараты и товары для гигиены и здоровья. В сегменте потребительских товаров портфель брендов компании включает марки Clean & Clear, Johnson's, o.b., Carefree, Neutrogena и другие.

Компании,Johnson & Johnson,Международный комитет Красного Креста,
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