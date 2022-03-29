Johnson & Johnson приостановит ввоз части продукции в Россию

Американская компания Johnson & Johnson приняла решение приостановить поставки в РФ товаров для персонального ухода.

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Компания объявила о новых шагах в связи с ситуацией на Украине, в числе которых – приостановка поставок товаров в РФ.

«Мы приняли решение приостановить поставки наших средств личной гигиены в Россию», - сообщается в корпоративном блоге Johnson & Johnson.

Также компания обязалась удвоить пожертвования фондам Международного комитета спасения (IRC) и Международной федерации Красного Креста (IFRC) и Красного Полумесяца для оказания гуманитарной помощи беженцам с Украины и довести их до 10 млн долларов.

Ранее Johnson & Johnson приостановила рекламу в РФ, регистрацию в клинических испытаниях и отказалась от новых инвестиций в России.