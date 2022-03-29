В OBI прояснили вопрос о возобновлении работы в России

Ранее начальник отдела закупок OBI в РФ Максим Суравегин, выступая на форуме DYI в Москве, заявил, что сеть магазинов «работает над устранением технического сбоя, который позволит возобновить работу». Суравегин пообещал, что гипермаркеты OBI в Москве и Санкт-Петербурге откроются «через несколько дней», а в течение ближайших двух недель заработают все 27 магазинов в России.