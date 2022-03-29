В OBI прояснили вопрос о возобновлении работы в России

Компания OBI опровергла сообщения о возобновлении работы магазинов в России.
Ранее начальник отдела закупок OBI в РФ Максим Суравегин, выступая на форуме DYI в Москве, заявил, что сеть магазинов «работает над устранением технического сбоя, который позволит возобновить работу». Суравегин пообещал, что гипермаркеты OBI в Москве и Санкт-Петербурге откроются «через несколько дней», а в течение ближайших двух недель заработают все 27 магазинов в России.
В головном офисе OBI в Германии назвали заявления Суравегина спекуляциями и опровергли возобновление работы российских гипермаркетов.
«В свете последних спекуляций, поступающих из России, OBI подтверждает, что все российские магазины останутся закрытыми, как мы анонсировали ранее», - ответили в головном офисе OBI в ответ на запрос РБК.
Торговая сеть объявила о закрытии своих магазинов в РФ 8 марта. В OBI заявили, что у компании «нет другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России».