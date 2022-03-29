Главбух"Лукойла" купил акции компании почти на 50 млн рублей

Главный бухгалтер, член правления "Лукойла" Вячеслав Верхов приобрел на Мосбирже акции компании на сумму почти 50 млн рублей, следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации.

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Всего топ-менеджер приобрел на торговой площадке 9 050 обыкновенных акций по цене 5 тыс. 443 рублей за штуку. Дата транзакции - 25 марта 2022 года. Сумма сделки составила 49,260 млн рублей.