Треть женщин-предпринимательниц в РФ заняты в торговле

Медиахолдинг Rambler&Co и компания «Деловая среда» (входят в экосистему Сбера) составили портрет российской женщины-предпринимательницы. Совместное исследование выявило разницу в бизнес-предпочтениях предпринимателей разного пола. Так, женщины охотнее открывают ИП и чаще выбирают сферу услуг как основной вид бизнеса. Мужчины преимущественно занимаются пассажиро- и грузоперевозками, торговлей и строительством.

Фото: ТАСС ТАСС

Среди опрошенных женщин в возрасте от 25 до 55 лет каждая четвертая ведет собственный бизнес или планирует открыть его. Более половины из них (54%) имеют высшее образование, еще 17% — два и более высших, а 9% — ученую степень. Каждая пятая предпринимательница (20%) имеет только аттестат о среднем общем образовании. 43% собственниц бизнеса получили первое высшее по экономическому направлению, 26% — по техническому, 11% — по гуманитарному, 8% — по педагогическому, 5% — по юридическому и 7% — по другим направлениям. Дипломом о бизнес-образовании обладают только 15% предпринимательниц.

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В среднем женщины регистрируют бизнес в полтора раза реже, чем мужчины: на их долю среди всех пользователей сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета «Деловой среды» (РБиДОС) приходится 39% открытых компаний, а на долю мужчин-бизнесменов — 61%. Форму индивидуального предпринимателя выбирают 82% женщин и 75% мужчин, а форму ООО — по 18% и 25% соответственно.

По данным аналитики сервиса РБиДОС, в топ-5 регионов, где больше всего женщин занимаются собственным бизнесом, вошли Москва и Подмосковье (14,2%), Санкт-Петербург (4,2%), Республика Башкортостан и Свердловская область (по 3,6%), а также Краснодарский край (3,4%). У мужчин-предпринимателей пятерку регионов замыкает Самарская область, обогнавшая Краснодарский край по количеству открытых бизнесов — в остальном рейтинг регионов у мужчин и женщин совпал.

Согласно статистики сервиса, каждая третья предпринимательница (32%) занимается розничной торговлей, 8% женщин ведут бизнес в сфере оптовой торговли и столько же — в сфере пассажиро- и грузоперевозок, 6% предоставляют персональные услуги и еще 5% зарабатывают на операциях с недвижимостью. Мужчины преимущественно открывают бизнес в сферах пассажиро- и грузоперевозок (19%), розничной (17%) и оптовой торговли (10%), специализированных строительных работ (10%), а также строительства зданий (6%).

Результаты опроса выявили среднемесячный доход женщин, ведущих свой бизнес. Почти половина из них (46%) зарабатывают в месяц менее 150 тыс. рублей, 17% — от 150 до 300 тыс. рублей, 10% — от 300 до 500 тыс. рублей и 27% — более полумиллиона рублей.

Каждая четвертая опрошенная женщина (26%), не имеющая собственного бизнеса, хотя бы раз задумывалась о старте своего дела. Главными препятствиями для этого были названы отсутствие предпринимательской «жилы» (30%), стартового капитала (20%), неготовность к рискам (16%), нежелание бросать текущую работу (12%), нехватка знаний, опыта (10%) и полезных связей (6%), а также отсутствие бизнес-идеи (4%) и поддержки со стороны родных и близких (2%).