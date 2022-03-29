Ritter Sport продолжит вести бизнес в России

Германский производитель шоколада Ritter Sport ("Риттер шпорт") продолжит вести бизнес на территории России, несмотря на события на Украине. Об этом во вторник сообщило агентство ДПА со ссылкой на представителя компании.

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По его информации, невзирая на проведение специальной военной операции РФ на Украине, Ritter Sport будет и дальше поставлять шоколад в Россию. Однако такое решение, по информации ДПА, далось компании нелегко. Прекращение поставок, как подчеркнул представитель Ritter Sport, привело бы к резкому сокращению производства "и, следовательно, также оказало бы серьезное влияние на компанию как на независимое семейное предприятие среднего размера".

В итоге пострадают и фермеры, выращивающие какао-бобы, отмечает Ritter Sport. Россия является важным рынком для производителя шоколада. По данным компании, на долю бизнеса в стране приходится около 7%. Однако дальше продолжать работу как раньше, по мнению представителя компании, не представляется возможным. Еще в начале марта Ritter Sport приняла решение "не продолжать инвестировать в российский рынок и прекратить там рекламу".