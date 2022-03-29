Магазины Reserved и Cropp закрылись в России

«Польская швейная компания завершила операционные мероприятия, необходимые для закрытия магазинов в России, и сегодня был закрыт последний из них. Таким образом, в соответствии со сделанным ранее объявлением, с завтрашнего дня все магазины брендов LPP на российском рынке будут закрыты», - говорится в сообщении.