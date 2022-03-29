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46 минут назад

Польская компания LPP закрыла магазины в России

Вероника Полынина

Польская компания LPP, владеющая брендами одежды Reserved, Mohito, Cropp, House и Sinsay, закрыла все свои магазины на территории России. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ритейлера.

Магазины Reserved и Cropp закрылись в России
Фото:  wikipedia.org wikipedia.org

«Польская швейная компания завершила операционные мероприятия, необходимые для закрытия магазинов в России, и сегодня был закрыт последний из них. Таким образом, в соответствии со сделанным ранее объявлением, с завтрашнего дня все магазины брендов LPP на российском рынке будут закрыты», - говорится в сообщении.

Ранее компания полностью остановила поставки товаров в Россию, заморозила все инвестиции и планы развития, а также закрыла интернет-продажи своих брендов.

ASOS приостановил возможность доставки в Россию

Ранее во вторник, 29 марта, о приостановке работы в России объявил французский ритейлер Decathlon, управляющий сетью магазинов спортивных товаров. В компании сообщили, что условия осуществления поставок в условиях международных санкций не позволяют продолжать деятельность в России, и компания вынуждена приостановить работу 50 российских магазинов.

Компании,
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