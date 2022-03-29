В Ritter Sport сделали заявление о работе в России

Немецкий производитель шоколада Ritter Sport заявил о намерении продолжать осуществлять поставки на российский рынок, передает «Прайм» со ссылкой на агентство dpa.

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Представитель компании заявил, что уход из России привел бы к снижению производства и имел «серьезные последствия для нас как для независимой семейной компании среднего размера». По его словам, от этого решения также пострадали бы поставщики сырья - фермеры, выращивающие какао.

В начале марта на фоне ситуации на Украине Ritter Sport объявил о решении остановить рекламу на территории России и прекратить инвестиции в российский рынок.

По информации dpa, доля Ritter Sport на российском рынке шоколада составляет 7%. Доля России в объеме глобальных продаж Ritter Sport составляет 10%.