Авиакомпания «Россия» перевела все самолеты в российский реестр

Все 125 самолетов авиакомпании «Россия» переведены в российский реестр. Об этом в среду, 30 марта, сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании.

« Авиакомпания "Россия" перевела все эксплуатируемые самолеты в российскую юрисдикцию. Все процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным законодательством», — сообщил представитель.

Собеседник добавил, что получение российских сертификатов летной годности позволит авиакомпании продолжить использование парка самолетов иностранного производства под флагом страны для организации бесперебойного авиационного сообщения с отдаленными регионами. По его словам, для минимизации рисков срыва полетной программы при рейсах в иностранные государства будут использоваться российские SSJ 100, принадлежащие российским лизингодателям.

Ранее в марте Минторг США обнародовал список из 100 коммерческих и частных самолетов, используемых в России, которым в рамках экспортного контроля запрещено обслуживание за рубежом. Всего в списке 100 самолетов, из них 33 относятся к авиапарку компании «Аэрофлот» (MOEX: AFLT), 23 — Azur Air, 14 — Nordwind, по 12 — Utair и AirBridgeCargo, пять — Aviastar-TU. Еще один самолет принадлежит предпринимателю Роману Абрамовичу.