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1 час назад

Renault может передать свою долю в «Автовазе» российским инвесторам

Никита Бородкин

В качестве варианта ухода с российского рынка французский автопроизводитель Renault рассматривает возможность передачи своей доли в «Автовазе» местному инвестору. Как сообщает ТАСС, такой шаг позволит компании освободиться от юридических обязательств перед российским предприятием.

Renault может передать свою долю в «Автовазе» российским инвесторам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источники отмечают, что никаких решений принято не было, могут появиться и другие варианты. При этом Renault не сможет передать свою долю совладельцу «Автоваза» «Ростеху», так как в его отношении введены санкции.

Напомним, что 23 марта пресс-служба компании сообщила, что собирается приостановить работу московского завода Renault и изучить возможные варианты относительно участия в работе «Автоваза». Одновременно в компании заявили, что намерены действовать ответственно в отношении 45 тысяч своих сотрудников в России.

«Автоваз» производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске.

Ростех,Автоваз,
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