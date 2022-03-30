В Германии может встать ряд производств из-за отключения газа

Взлетевшие цены и возможное отключение поставок российского газа могут остановить работу сталелитейного, химического и бумажного производств в Германии. Об этом пишет «Взгляд».

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Так, Bloomberg приводит слова президента немецкого профсоюза химиков IGBCE Майкла Вассилиадиса, который прогнозирует сильнейший удар по энергоемкой промышленности страны из-за «взрывных цен на энергоносители, но прежде всего, возможного эмбарго на поставки газа». По его словам, сокращение рабочего времени сотрудников и рабочих мест и коллапс в производствах в Европе будут иметь глобальные последствия.

В случае прекращения поставок энергоресурсов из России, есть риск остановок работы сталелитейных, химических и бумажных производств в течение нескольких недель.

При этом Bloomberg напоминает, что Германия покупает более половины импорта российского топлива. Только в январе 2022 года Россия заработала около 3 млрд евро от экспорта энергоносителей в Германию.