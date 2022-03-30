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8 часов назад

«Упали и упали»: в «Газпроме» оценили сокращение поставок газа в Европу

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Ситуация с падением до нуля поставок российского газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через компрессорную станцию Мальнов на германско-польской границе не удивляет, поскольку показатели меняются ежедневно. Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в беседе с NEWS.ru.

«Упали и упали. Это нормально. Это связано с загрузкой газопровода, объем транспортировки по «Ямал-Европа» колеблется каждый день. То ноль, то не ноль. Я не понимаю, почему это имеет какое-то значение», — подчеркнул Куприянов.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на данные оператора Gascade, сообщило, что физические потоки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через немецкую компрессорную станцию Мальнов накануне упали до нуля. По данным агентства, к 13:00 по местному времени прокачка составляла 1 451 155 киловатт-час, однако после этого показатели упали до нуля.

Президент России Владимир Путин 23 марта объявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Он поручил правительству, ЦБ и «Газпрому» реализовать меру до 31 марта. Большая часть европейских стран выступила против данной инициативы.

Европейское государство заплатило России за газ рублями

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта. Он подчеркнул, что это растянутый по времени процесс.

Сергей Куприянов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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