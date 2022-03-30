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8 часов назад

Apple собирается запустить продажу iPhone по подписке

Никита Бородкин

Apple работает над подписочной моделью распространения iPhone и других своих устройств. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на ряд источников, компания тестирует возможность запуска сервиса в последние несколько месяцев.

Apple собирается запустить продажу iPhone по подписке
Фото: UnsplashUnsplash

Функция позволит пользователям подписывать непосредственно на устройства, а не только на цифровые услуги, как Apple Music или iCloud. По словам инсайдеров, объявить о новом проекте компания может до конца 2022 года, однако анонс могут перевести и на 2023 год.

Появление подписки может серьезно изменить стратегию компании — сейчас Apple продает свою продукцию или по полной стоимости, или с субсидиями от сотовых операторов. Новый подход поможет Apple увеличить доход и сделать новые модели доступнее для покупателей.

Эксперты предполагают, что программу могут связать с Apple ID конкретного клиента — с его счета будет ежемесячно списываться определенная сумма. Размеры платежа будут связаны с типом оборудования.

Компании,Apple,
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