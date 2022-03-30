К «Яндекс.Еде» подали коллективный иск на 3,3 млн рублей

«К нам обратились 33 человека, от их имени мы подали коллективный иск из-за утечки персональных данных пользователей, что является нарушением закона "О персональных данных". Каждый из истцов требует компенсацию в 100 тысяч рублей, общая сумма компенсаций может составить 3 млн 300 тысяч рублей. По практике суды редко назначают такую сумму, но мы все равно надеемся на максимально возможную компенсацию», — рассказал Фельдман.