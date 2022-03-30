К «Яндекс.Еде» подали коллективный иск на 3,3 млн рублей

Клиенты сервиса «Яндекс.Еда» обратились с коллективным иском в Замоскворецкий суд Москвы из-за утечки персональных данных пользователей. Как рассказал ТАСС директор по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal Борис Фельдман, общая сумма требований составляет 3,3 млн рублей.
«К нам обратились 33 человека, от их имени мы подали коллективный иск из-за утечки персональных данных пользователей, что является нарушением закона "О персональных данных". Каждый из истцов требует компенсацию в 100 тысяч рублей, общая сумма компенсаций может составить 3 млн 300 тысяч рублей. По практике суды редко назначают такую сумму, но мы все равно надеемся на максимально возможную компенсацию», — рассказал Фельдман.
В суде сообщили, что иск зарегистрирован, однако дата заседания пока не назначена.
Напомним, что сервис «Яндекс.Еда» 1 марта сообщил об утечке данных своих пользователей из-за недобросовестных действий одного из сотрудников.
Позже в открытом доступе в интернете появился сайт с базой данных клиентов сервиса, на котором можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, телефон и электронную почту пользователей, а также общую сумму заказов. Через некоторое время ресурс заблокировал Роскомнадзор.