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7 часов назад

К «Яндекс.Еде» подали коллективный иск на 3,3 млн рублей из-за утечки данных

Никита Бородкин

Клиенты сервиса «Яндекс.Еда» обратились с коллективным иском в Замоскворецкий суд Москвы из-за утечки персональных данных пользователей. Как рассказал ТАСС директор по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal Борис Фельдман, общая сумма требований составляет 3,3 млн рублей.

К «Яндекс.Еде» подали коллективный иск на 3,3 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К нам обратились 33 человека, от их имени мы подали коллективный иск из-за утечки персональных данных пользователей, что является нарушением закона "О персональных данных". Каждый из истцов требует компенсацию в 100 тысяч рублей, общая сумма компенсаций может составить 3 млн 300 тысяч рублей. По практике суды редко назначают такую сумму, но мы все равно надеемся на максимально возможную компенсацию», — рассказал Фельдман.

В суде сообщили, что иск зарегистрирован, однако дата заседания пока не назначена.

Напомним, что сервис «Яндекс.Еда» 1 марта сообщил об утечке данных своих пользователей из-за недобросовестных действий одного из сотрудников.

Позже в открытом доступе в интернете появился сайт с базой данных клиентов сервиса, на котором можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, телефон и электронную почту пользователей, а также общую сумму заказов. Через некоторое время ресурс заблокировал Роскомнадзор.

Компании,Роскомнадзор,
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